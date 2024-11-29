Переважна більшість іноземних заробітчан у Польщі – українці

Повномасштабна війна в Україні змінила ситуацію на ринку праці в Польщі. До 2022 року значну частину вакансій заповнювали українці, проте з початком війни країна змушена шукати заміну для робочих рук у промисловості, аграрному секторі та будівництві серед працівників з Африки та Азії. Водночас серед українських шукачів роботи зараз переважають жінки.

Згідно з опитуваннями, кількість поляків, які готові приймати українських біженців, знизилась до 52%. Проте українці досі складають найбільшу частку серед іноземних працівників у Польщі.

За даними міжнародної агенції з працевлаштування Gramy Personal, українці становлять 68% від усіх іноземних працівників у країні. На другому місці — громадяни Білорусі та Грузії (по 7%), а також працівники з Молдови (6%).

Агенція також спрогнозувала, що в 2025 році найбільший попит буде на працівників для складів, де не обов’язково знання польської мови. Це різні склади та виробництво деталей. Іншим популярним напрямом є робота на виробництві та пакуванні харчових продуктів, що дозволяє заробляти до 1100-1400 доларів на місяць.