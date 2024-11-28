Переселенку з Донеччини засудили до 15 років тюрми за коригування ворожих ударів

В Україні до 15 років позбавлення волі засудили жінку, яка коригувала ракетні та дронові удари Росії по Житомирській області, співпрацювала з ГРУ та планувала втечу до РФ.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що засуджена намагалася отримати інформацію про розташування ремонтних баз важкого озброєння ЗСУ. Її затримали в серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в Росію. За даними СБУ, російське ГРУ планувало вивезти свою агентку до РФ через треті країни.

Як з’ясували правоохоронці, 43-річна жінка була переселенкою з Донеччини. Після початку повномасштабної війни вона переїхала до Києва, а згодом оселилася в Житомирській області. Там вона почала шукати контакти з військовою розвідкою РФ через російські соцмережі, залишаючи повідомлення із пропозицією своїх послуг.

Жінка також використовувала свою сторінку в заборонених «Однокласниках» для прославляння бойовиків ПВК «Вагнер» і виправдання їхніх злочинів. Після вербування російською розвідкою вона отримала оперативний псевдонім та інструкції для виконання завдань у регіоні.

Передача інформації відбувалася через анонімні чати в месенджері та електронну пошту.

Суд визнав жінку винною за статтями про державну зраду в умовах воєнного стану, а також за виправдання та героїзацію збройної агресії РФ проти України та її учасників.