Переселенцям обіцяють частково відшкодовувати оренду житла

З червня переселенці в Україні (внутрішньо переміщені особи – ВПО) матимуть право отримати субсидію на оренду житла.

Як кажуть у Мінсоцполітики, на таку допомогу зможуть розраховувати ті ВПО, які зараз живуть у гуртожитках, модульних містечках, у родичів чи друзів і не можуть переїхати, щоб жити окремо.

Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в конкретному регіоні та від доходів людини. Держава покриватиме більшу або меншу частку вартості оренди, кажуть в уряді.

Згідно з дослідженням компанії CEDOS, якe цитують урядовці, найвищі ціни на оренду житла – на Закарпатті та у Києві. Найнижчі – у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, на початок 2024 року близько 4,9 млн людей мали статус ВПО. З них 2,6 млн отримували допомогу з бюджету.