Переоформлення відстрочок у “Резерв+” планують зробити автоматичним

Міністерство оборони готує нову функцію для застосунку “Резерв+” — автоматичне переоформлення відстрочок від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук в етері телемарафону.

Реклама

Реклама

За її словами, автоматично переоформлюватимуться відстрочки, які були подані в електронному форматі.

Ферчук також уточнила, що можливість звернутися до ТЦК у “живій черзі” залишиться для тих, хто не зможе скористатися онлайн-сервісом. Водночас Міноборони планує поступово мінімізувати кількість відвідувань без попереднього запису.