        Суспільство

        Переоформлення відстрочок у “Резерв+” планують зробити автоматичним

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 21:05
        читать на русском →
        Додаток "Резерв+" / Фото: glavnoe.in.ua
        Додаток "Резерв+" / Фото: glavnoe.in.ua

        Міністерство оборони готує нову функцію для застосунку “Резерв+” — автоматичне переоформлення відстрочок від мобілізації.

        Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук в етері телемарафону.

        Реклама
        Реклама

        За її словами, автоматично переоформлюватимуться відстрочки, які були подані в електронному форматі.

        Ферчук також уточнила, що можливість звернутися до ТЦК у “живій черзі” залишиться для тих, хто не зможе скористатися онлайн-сервісом. Водночас Міноборони планує поступово мінімізувати кількість відвідувань без попереднього запису.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини