Політика

Перейменувати Запоріжжя просили мешканці міста – мовна Нацкомісія

28 Червня 2023 17:04
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мова, запоріжжя

У Національній комісії зі стандартів державної мови уточнили, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста.

Про це, як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, сказав голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов на прес-конференції 28 червня в Києві.

“Рішення комісії – це висловлені рекомендації, рішення комісії – це не перейменування населених пунктів, у нас немає на це повноважень. У будь-якому разі це має вирішувати громада, органи місцевого самоврядування”, – йдеться у повідомленні.

Мозгунов наголосив, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми.

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, член Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах є різні тлумачення таких назв, як “Запоріжжя” та “Запорожжя”.

“Позиція комісії полягає в тому, що і ту і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови”, – додала вона.

Пропозиція щодо перейменування, за її словами, надійшла від жителів Запоріжжя. Комісія спочатку взагалі не збиралася розглядати це питання.

“Тому члени комісії спільно з робочою групою вирішили віднести це питання до третьої групи, а саме на розсуд громадян і жителів цього славного міста. І тільки вони можуть вирішувати, як називатиметься їхнє місто. Ми пропонуємо їм провести додаткові консультації з науковими інститутами й після цього вирішити якою буде назва”, – сказала Новікова.

Щодо ще однієї пропозиції, яка викликала резонанс, а саме рекомендація перейменування міста Бровари на Броварі, у нацкомісії заявили, що це відповідає граматичним нормам української мови.

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендував розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати українським стандартам.


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