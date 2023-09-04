Політика

Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді

4 Вересня 2023 17:50
читать на русском →
Ердоган, зерно, путін

Президент Росії Володимир Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Про це повідомляє Європейська правда“.

На спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі Путін сказав, що для повернення Росії до “зернової угоди” потрібно виконати поставлені раніше Кремлем вимоги.

“Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості”, – сказав російський президент.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у “зерновій угоді”.

На прощання Путін побажав Ердогану щасливої дороги, а той подякував йому “за все”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 20:41

73% американців вважають Байдена занадто старим для другого терміну
4 Вересня 2023 19:43

Україна завершила ліквідацію наслідків після підриву окупантами Каховської ГЕС
4 Вересня 2023 17:50

Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые «мирные контуры», или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки