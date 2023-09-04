Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді

Президент Росії Володимир Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

На спільній пресконференції з Ердоганом у Сочі Путін сказав, що для повернення Росії до “зернової угоди” потрібно виконати поставлені раніше Кремлем вимоги.

“Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості”, – сказав російський президент.

Путін зазначив, що чекає зняття частини санкцій стосовно постачання російського зерна і добрив на європейські ринки.

Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у “зерновій угоді”.

На прощання Путін побажав Ердогану щасливої дороги, а той подякував йому “за все”.