Політика

Переговори США та України в Саудівській Аравії: стали відомі перші деталі
11 Березня 2025 17:06
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Делегації України та США під час двосторонньої зустрічі у Саудівській Аравії / Фото: REUTERS
Делегації України та США під час двосторонньої зустрічі у Саудівській Аравії / Фото: REUTERS

У Джидді відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та США, під час якого сторони обговорили питання рідкісноземельних копалин та забезпечення режиму тиші у небі та на морі.

Як повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерело, знайоме з перебігом зустрічі, перший раунд переговорів тривав близько чотирьох годин. Зараз Україна та США розпочали другий раунд.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак наголошував на важливості безпекових гарантій для України, підкреслюючи, що спершу необхідно запустити переговорний процес.

“Гарантії безпеки — це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше — як розпочати цей процес”, — заявив Єрмак.

Водночас він не уточнив, на які компроміси може піти Україна заради досягнення мирної угоди.


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Переговори США та України в Саудівській Аравії: стали відомі перші деталі
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