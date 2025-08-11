Перед зустріччю з Путіним Трамп поговорить з Зеленським та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський проведе онлайн-розмову з лідерами провідних європейських країн та президентом США Дональдом Трампом 13 серпня — за два дні до запланованої зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Про це “Суспільному” повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Реклама

Реклама

Ініціатором розмови став канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Участь у відеоконференції також візьмуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лідери Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представник НАТО.

Онлайн-зустріч запланована на 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним – 15 серпня на Алясці.