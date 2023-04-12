Пентагон зробить усе можливе, щоб знайти джерело витоку

Глава Пентагону Ллойд Остін у вівторок заявив, що Сполучені Штати розслідуватимуть нещодавній ймовірний витік секретних документів доти, доки не виявлять його джерело.

У розпорядженні агентства Reuters опинилися понад 50 документів із грифом «Секретно» та «Цілком таємно», які вперше були опубліковані в соцмережах у березні. Документи, ймовірно, розкривають деталі оборони деяких союзників та противників США. Агентству Reuters не вдалося достовірно перевірити справжність документів.

«Ми продовжуватимемо розслідувати і перевернемо кожен камінь, доки не знайдемо джерело та його масштаби [витоку]», — сказав Остін під час прес-конференції в Держдепартаменті.

Остін, перший високопосадовець уряду США, який прокоментував витік, сказав, що Пентагон знав, що документи були опубліковані 28 лютого і 1 березня, але не впевнений, чи були раніше опубліковані в Інтернеті інші документи.

“Це те, про що ми дізнаємося, продовжуючи розслідування”, – додав Остін.

Слідчі працюють над тим, щоб визначити імена людей, у яких могла бути можливість та мотивація для оприлюднення секретних матеріалів американської розвідки. Витоки можуть стати найсуттєвішим розкриттям урядової інформації після скандалу з WikiLeaks у 2013 році.

У деяких із опублікованих документів йдеться про військовий потенціал України та про вразливості її оборони. В одному з документів йдеться про те, що в Україні нібито перебувають спецназівці однієї з країн Заходу.

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування за фактом публікації секретних документів.

Деякі експерти з національної безпеки та офіційні особи підозрюють, що витік міг бути здійснений громадянами США, враховуючи широту тем, що охоплюються документами. За їх словами, у міру просування розслідування може з’явитися більше теорій щодо джерела розголошення інформації.

Як витік понад 100 сторінок секретних документів Пентагону і те, що в них містилося, вплине на очікуваний контрнаступ ЗСУ, про це Голос Америки запитав у американського дипломата, старшого наукового співробітника RAND Вільям Кортні.

«Очевидно, що витік був досить серйозним, було надано багато докладної інформації, зокрема про структурні компоненти різних елементів оборони України. Але що не було розкрито, то це власне план контрнаступу. Куди вони збираються завдати удару? В який час? Захід поспішає з новими постачаннями озброєнь. Може статися частковий перерозподіл зброї та боєприпасів з метою заплутати російську сторону та дати зрозуміти, що оприлюднені документи не дають уявлення про реальні задуми», – зазначив Кортні.