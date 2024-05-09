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Пентагон знайшов спосіб протидії використанню Росією терміналів Starlink

9 Травня 2024 20:22
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війна, росія, Starlink
Супутниковий термінал Starlink / Фото: Bloomberg

Пентагон у співпраці з компанією SpaceX припинили несанкціоноване використання російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою у війні проти України.

Про це заявив керівник відділу космічної політики міністерства оборони США, повідомляє Bloomberg.

“На даний момент ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку”, – сказав помічник міністра оборони США з питань космічної політики  Джон Пламб.

Утім, Пламб утримався від коментарів, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією терміналів Starlink.

Термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії на таких платформах, як сайт Ozon. Продавці стверджують, що вони працюють за передплатою, оформленою на ім’я мешканців європейських країн, де ця технологія ліцензована, і що зв’язок працює – не в центральній частині Росії, а поблизу прикордонних регіонів, зокрема, на окупованих територіях України.


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