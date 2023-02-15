Пентагон замовив боєприпаси для України на $522 млн

Уряд США оформив замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії на суму 522 млн доларів, повідомила прес-служба ЗС США.

Вказується, що замовлення Пентагону було передано двом оборонним концернам: Northrop Grumman Systems та Global Military Products. Перша партія боєприпасів, вироблених у рамках цього контракту, має бути поставлена вже у березні.

US awards $522 million contracts for artillery shells for Ukraine https://t.co/RtNhco2onG — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) February 14, 2023

Раніше, 13 лютого, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що українська армія витрачає значно більше боєприпасів, ніж зараз може бути вироблено на Заході. “Поточний рівень витрати боєприпасів в українській армії у багато разів перевищує наші нинішні темпи виробництва. Це чинить тиск на нашу оборонну промисловість. (…) Тому нам необхідно нарощувати виробництво та інвестувати у виробничі потужності”, – сказав він.

Експерти вважають брак боєприпасів основною проблемою для української армії, яка випереджає за значимістю такі теми, як системи ППО і бойові танки.