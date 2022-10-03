Політика

Пентагон: Україна на шляху до досягнення бойових цілей

3 Жовтня 2022 21:57
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війна

Україна, схоже, прямує до досягнення кількох ключових цілей на полі бою, заявив високопоставлений чиновник Пентагону в понеділок. Так помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селесте Валландер прокоментував нові успіхи ЗСУ в Харківській і Донецькій областях, а також зусилля, які здійснюються на Херсонщини, передає Reuters.

«Схоже, що Україна зараз на шляху до досягнення всіх трьох цілей», — сказав Волландер.

В повідомленні зазначається, що українські війська досягли свого найбільшого прориву на півдні країни з початку війни, увірвавшись через російські кордони та швидко просуваючись уздовж Дніпра та загрожуючи лініям постачання тисячам російських військових.

“Київ надав небагато інформації про досягнення, але російські джерела визнали, що наступ українських сил просунувся на десятки кілометрів уздовж західного берега Дніпра, відвойовуючи кілька населенних пунктів на цьому шляху”, – йдеться у повідомленні.


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