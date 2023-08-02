Суспільство

Пентагон прокоментував інцидент з вертольотами на білорусько-польському кордоні

2 Серпня 2023 07:44
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вертоліт, білорусь, польща

Офіційний представник Пентагону Пет Райдер у вівторок, 1 серпня, прокоментував інцидент на польсько-білоруському кордоні, коли два білоруські військові вертольоти порушили польський повітряний простір.

Про це він сказав під час брифінгу.

У зв’язку з інцидентом Райдер нагадав про те, що Сполучені Штати незмінно віддані захисту безпеки країн НАТО.

“Вкотре повторюю, що ми дуже серйозно ставимося до безпеки НАТО. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками НАТО, щоб гарантувати, аби кожен квадратний сантиметр території НАТО залишався в безпеці”, — сказав Райдер.


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