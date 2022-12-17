Пентагон про війну в Україні: Зима буде дуже динамічним часом

Співробітниця Пентагону, яка курирує політику щодо України, Лора Купер заявила, що підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься в режимі “високої терміновості”.

Про це повідомляє УП.

“Отже, у ті найперші дні після 24 лютого, коли ви бачили, як росіяни атакують за кількома напрямками, я б сказала, що “Джавелін” і “Стінгер” були критично важливими засобами, що дають змогу українцям відбити цей початковий наступ. Пізніше, коли поле бою перетворилося на артилерійське протиборство на сході, саме система HIMARS, а до цього наші гаубиці M777 зіграли дійсно вирішальну роль”, – заявила вона.

“Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як про час для відпочинку і переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися”.

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

Вона наголосила, що “сьогодні це зовсім інша гра”, якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вторглася в Крим 2014 року.