Політика

Пентагон підтвердив початок навчання українських військових роботі з Patriot

10 Січня 2023 21:47
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зброя, сша

Міністерство оборони США підтвердило, що наступного тижня на полігоні в Оклахомі розпочнеться навчання 90-100 українських солдатів зенітно-ракетної системи Patriot.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що навчання триватиме кілька місяців.

“Patriot зробить свій внесок у можливості ППО України і надасть українському народу ще одну можливість захиститися від повітряних атак Росії”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

США оголосили про постачання системи Patriot наприкінці грудня напередодні візиту до Вашингтона українського президента Володимира Зеленського. 3 січня про намір передати українцям ще одну батарею оголосила Німеччина.

Райдер не уточнив, чи Німеччина навчатиме українців поводженню з Patriot, і чи чекатиме завершення навчання за американською системою, перш ніж відправлятиме свою власну.


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