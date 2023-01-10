Пентагон підтвердив початок навчання українських військових роботі з Patriot

Міністерство оборони США підтвердило, що наступного тижня на полігоні в Оклахомі розпочнеться навчання 90-100 українських солдатів зенітно-ракетної системи Patriot.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що навчання триватиме кілька місяців.

“Patriot зробить свій внесок у можливості ППО України і надасть українському народу ще одну можливість захиститися від повітряних атак Росії”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу.

США оголосили про постачання системи Patriot наприкінці грудня напередодні візиту до Вашингтона українського президента Володимира Зеленського. 3 січня про намір передати українцям ще одну батарею оголосила Німеччина.

Райдер не уточнив, чи Німеччина навчатиме українців поводженню з Patriot, і чи чекатиме завершення навчання за американською системою, перш ніж відправлятиме свою власну.