Економіка

Пенсійний фонд перерахував субсидії на опалювальний сезон 2024-2025
4 Листопада 2024 16:17
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Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій для українців на опалювальний сезон 2024-2025 років.

У відомстві зазначили, що розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня (16 днів). Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про її розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі “Моя субсидія”.

Також у ПФУ повідомили, що подати документи на житлову субсидію можна наступним чином:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру ПФУ;
  • поштою на адресу територіального органу фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

“У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення”, – пояснили у відомстві.

Також відомо, що субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Для більшості українців перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на житлово-комунальні послуги, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі, тобто без потреби додаткових звернень.

“Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги й лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ. Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства”, – зазначили у відомстві.


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