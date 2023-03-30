Економіка

ПДВ на паливо повернуть на рівень 20% – Гетьманцев

30 Березня 2023 09:49
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Пальне

Зниження податку на додану вартість на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

“Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу”, – заявив депутат від “Слуги народу”.

За його словами, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. “Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів”, – додав Гетманцев.


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