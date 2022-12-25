Суспільство

ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

25 Грудня 2022 09:00
53
церква

24 грудня 2022 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції — Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань, повідомляє сайт УГКЦ.

Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2022 10:12
62

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну паузу, – ISW
25 Грудня 2022 12:49
1

Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
25 Грудня 2022 11:19
22

У Василівці окупанти заборонили жителям виходити з дому
25 Грудня 2022 10:41
13

У Харкові відкрили штаб для пошуку зниклих рідних
25 Грудня 2022 09:47
68

Різдво 25 грудня: традиції святкування
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки