ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

24 грудня 2022 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції — Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань, повідомляє сайт УГКЦ.

Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.