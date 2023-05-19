Патрушев заявив про радіоактивну небезпеку для Європи. В Словаччині вже панікують

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на нараді в місті Сиктивкар заявив, що «знищення боєприпасів зі збідненим ураном, наданих Заходом Україні, призвело до появи радіоактивної хмари». Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.

За його словами, хмара вже прямує в бік Європи.

Раніше словацькі ЗМІ вказали, що їхня країна стала обʼєктом поширення повʼязаної з війною в Україні російської дезінформації.

За цими повідомленнями, змістом дезінформаційної акції є твердження, нібито «російська армія зруйнувала український склад боєприпасів в місті Хмельницький» і «внаслідок його руйнування в місті немов би підвищився рівень радіації». Поліція Словаччини наголошує, що джерелом чуток є «російські та словацькі дезінформаційні джерела, вторинна пропаганда Кремля у Словаччині, конкретні особи і впливові акаунти у фейсбуці».

За повідомленням поліції, «радіаційна ситуація на теренах Словацької Республіки на даний час стандартна. Не були зафіксовані жодні відхилення від щоденно вимірюваних даних». Словацька поліція при цьому зазначила, що «на будь-які зміни і наявність штучних радіонуклідів у повітрі ми готові негайно реагувати».

Управління громадської охорони здоров’я Словаччини також підтвердило, що поширення інформації щодо небезпечної радіаційної ситуації не відповідає реальній ситуації та є «поширенням дезінформації».