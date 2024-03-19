Політика

Пашинян заявив про готовність передачі чотирьох сіл під контроль Азербайджану

19 Березня 2024 12:57
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Азербайджан, вірменія
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян / Фото: AP

Вірменія може зіткнутися війною з Азербайджаном, якщо не піде на компроміс з Баку і не поверне чотири азербайджанські села, які вона утримує з початку 1990-х років. Про це заявив прем’єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє Reuters.

Пашинян виступав у понеділок під час зустрічі з жителями прикордонних районів на півночі Вірменії в Тавушському регіоні, поруч з низкою покинутих азербайджанських сіл, які Єреван контролює з початку 1990-х років.

Зазначається, що ці чотири села (Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли та Гизилгаджили), які були незаселеними понад 30 років, мають стратегічне значення для Вірменії, оскільки вони розташовані на головній дорозі між Єреваном і грузинським кордоном.

Офіційний Баку заявив, що повернення його земель, які також включають кілька анклавів, повністю оточених територією Вірменії, є необхідною передумовою для мирної угоди, щоб покласти край тридцятилітньому конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, який азербайджанська армія повернула у вересні минулого року.

Як пише вірменське видання Civilnet, також Пашинян наголосив, що є низка питань щодо інших населених пунктів, зокрема, Воскепару, які потребують обговорення з місцевими жителями та вказав на можливість почати уточнення кордонів з ділянки Баганіс — Беркабер. Він нагадав, що Баку говорить про проблеми в чотирьох селах, а вірменська сторона вказує на проблеми в 31 населеному пункті.

Прем’єр Вірменії додав, що мета уряду полягає в тому, щоб запобігти війні, і саме тому було ухвалено рішення про деталізацію кордонів на цих ділянках.

“Ми робимо це не тільки в інтересах Республіки Вірменія, а й для забезпечення безпеки таких сіл, як Воскепар і Кіранц”, — сказав він.


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