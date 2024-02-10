Політика

Париж передасть Україні десятки артилерійських систем “Цезар”

10 Лютого 2024 17:02
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зеленський, макрон
САУ CAESAR на військовому параді в Парижі / Фото з Вікіпедії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський передав співчуття рідним та близьким французьких гуманітарних працівників, які загинули від російського удару по Херсонщині, і побажав найшвидшого одужання пораненим.

Глава Української держави подякував Франції за неослабну підтримку як на рівні адміністрації Президента Еммануеля Макрона, так і на рівні французького суспільства.

Лідери двох держав обговорили поточну ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

Президент України високо оцінив започаткування Францією та США «Коаліції артилерії», у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» і снарядів до них.

Глави держав також обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.

За словами Володимира Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.

Президенти України та Франції також скоординували календар майбутніх спільних заходів.


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