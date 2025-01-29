ПАРЄ закликала Грузію провести нові вибори

Парламентська асамблея Ради Європи 29 січня ухвалила резолюцію, що закликає Грузію провести нові вибори.

Про це повідомив народний депутат України та голова Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко.

За резолюцію проголосували 114 депутатів, 13 висловилися “проти”, 7 утримались.

Документ обмежує повноваження грузинської делегації в Асамблеї. Відтепер представники Грузії не можуть входити до ключових комітетів (політичного, юридичного, моніторингового тощо), брати участь у місіях, бути доповідачами чи обиратися на керівні посади в ПАРЄ.

У відповідь на це грузинська делегація заявила про вихід з ПАРЄ.