ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України.

У ПАРЄ відбулись об’єднані дебати: “Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру” та “Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі”. Відповідно були ухвалені дві резолюції – обидві абсолютною більшістю голосів (70 – за, 1 – проти та 73 – за, 1 – проти).

У текстах документів йдеться про послідовну підтримку України до перемоги, а також визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити державу, її мову та культуру.

“Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче”, – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2023

Керівництво СРСР організувало у 1932–1933 роках штучний масовий голод в Україні, щоб загнати українських селян у колгоспи та зламати національний опір, вказував Український інститут національної пам’яті.

Там зазначали, що масштаб брехні та фальсифікацій комуністичного тоталітарного режиму був таким великим, що науковці досі не можуть назвати точної кількості вбитих — в академічних дискусіях називають цифри жертв від 4 до 10 мільйонів людей.