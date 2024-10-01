Суспільство

Партизани спільно з ГУР знищили у Мелітополі ВАЗ з окупантами 
1 Жовтня 2024 19:16
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мелітополь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Українські партизани знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі на Запоріжжі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Українські підпільники за координації ГУР зуміли провести вдалу операцію сьогодні, 1 жовтня. Поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

В момент вибуху в автівці перебували 3 російських військових.

“Не буде спокою на нашій землі окупантам! За все буде розплата. І це доводить славетне підпілля”, – відреагували на операцію в Запорізькій ОВА.


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