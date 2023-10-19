Партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді

Партизани проникли на військовий аеродром у російському Нижньому Новгороді, де знаходяться бойові винищувачі, повідомляє рух Атеш у Telegram.

Агент Атеш провів детальну розвідку аеродрому заводу Сокіл. Партизани розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи знаходяться на аеродромі.

У русі зауважили, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які передислоковані подалі від кордону України для їхнього заощадження. Також на аеродромі перебувають ті літаки, які стоять на ремонті.

Підпільники наголосили, що переміщення російських літаків подалі від українських кордонів не врятує ворожу авіацію.

Партизани також позали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі.