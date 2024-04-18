Політика

Партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, – Шольц

18 Квітня 2024 19:24
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шольц, ппо
Пускова установка ЗРК Patriot / Фото: АР

Україна може отримати від партнерів по НАТО ще шість систем Patriot. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Європейській раді.

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.

“І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них – наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку”, – наголосив він.

Patriot, розроблена США система протиповітряної оборони, яка коштує більше мільярда доларів за батарею, була на першому місці в списку бажаних озброєнь України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Київ отримав свої перші батареї Patriot минулого літа, але їх недостатньо, щоб захистити всю країну від посилених повітряних атак Росії.


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