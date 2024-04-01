Політика

Партія Ердогана зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах з моменту його приходу до влади

1 Квітня 2024 08:41
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Ердоган, вибори
Реджеп Таїп Ердоган / Getty Images

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана “Партія справедливості і розвитку” (ПСР) зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах за 22 роки. 

Про це повідомляє Reuters.

Після підрахунку більшості голосів представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10 відсотків у перегонах на посаду мера Стамбула – найбільшого міста Туреччини, водночас його “Республіканська народна партія” (CHP) зберегла за собою контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.

Це стало найбільшою поразкою Ердогана та його партії за більш ніж двадцятирічний період їхнього перебування при владі та може свідчити про зміни в політичному ландшафті країни. Сам президент назвав це “поворотним моментом” у своєму зверненні після опівночі.

“Якщо ми припустилися помилки, ми її виправимо. Якщо нам чогось не вистачає, ми це зробимо”, – зазначив він.

За даними 92,92% виборчих урн, відкритих у Стамбулі, Імамоглу отримав 50,92% підтримки порівняно з 40,05% за кандидата від ПСР Мурата Курума – колишнього міністра в уряді Ердогана.

Часткові офіційні результати, оприлюднені державним агентством Anadolu, показали, що ПСР та її головний союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, зокрема великих містах Бурса та Баликесір.

Голосування на місцевих виборах відбувалося 31 березня.


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