Парламент зробив перший крок до заборони УПЦ МП

Народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП.

За відповідний законопроєкт №8371 проголосували 267 депутатів.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Законопроєкт підготували за рішенням Ради національної безпеки і оборони. РНБО просило президента Володимира Зеленського розглянути діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії РФ проти України. Причина — недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів.