Парламент ухвалила зміни до закону щодо спрощення процедури надання УБД

Верховна Рада ухвалив зміни до деяких законів щодо удосконалення порядку ведення військового та обліку набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

“Верховна рада на пленарному засіданні 23 квітня прийняла в цілому закон про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та отримання статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (реєстр. №11143)”, – йдеться у повідомленні ВР.

У пояснювальній записці до документа вказується, що його розроблено “з метою упорядкування окремих норм законодавства в частині правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом у системах Міноборони України, впровадження профілів безпеки, інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі”.

“Ухвалений законопроєкт внести зміни до законів “Про оборону України”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про хмарні послуги”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, — йдеться у повідомленні.