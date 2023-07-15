Політика

Парламент Туреччини зможе обговорювати заявку Швеції в НАТО під час канікул

15 Липня 2023 12:43
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туреччина, нато, швеція

Парламент Туреччини дозволить своєму комітету у закордонних справах працювати під час літніх канікул, які почалися сьогодні, що дозволить країні прискорити процес ратифікації членства Швеції в НАТО, повідомляє Bloomberg.

Парламент проголосував за те, щоб комітет із закордонних справ залишався в режимі очікування, перш ніж піде на перерву, яка триватиме до 1 жовтня, повідомляє Офіційний вісник уряду. Це рішення фактично розчищає шлях для обговорення заявки Швеції на вступ до НАТО без зволікань, якщо про це попросить уряд.

Туреччина — єдиний інший член НАТО разом з Угорщиною, який ще не схвалив заявку Швеції — погодилася підтримати її членство в понеділок.

Вступ Швеції закріпить контроль НАТО над Балтійським морем і дасть Альянсу перевагу в Арктичному регіоні — обидва стратегічні ворота для Росії, нагадує видання.


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