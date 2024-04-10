Суспільство

Парламент проголосував за основу законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс за порушення по мобілізації

10 Квітня 2024 14:30
читать на русском →
мобілізація, вру
Ілюстративне фото / Getty Images

У першому читанні Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації.

Про це повідомляє нардеп Железняк у Telegram.

“Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації”.

Железняк зазначив, що за законопроєкт проголосували 254 депутатів.

“Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Квітня 2024 18:36

Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців
10 Квітня 2024 17:16

Стало відомо коли Швейцарія проведе Глобальний саміт миру
10 Квітня 2024 15:55

Унаслідок обстрілу Харківщини загинули троє людей
10 Квітня 2024 14:30

Парламент проголосував за основу законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс за порушення по мобілізації
10 Квітня 2024 14:00

Суд ЄС зняв санкції з російських олігархів Авена і Фрідмана
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки