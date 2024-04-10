Парламент проголосував за основу законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс за порушення по мобілізації

У першому читанні Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації.

Про це повідомляє нардеп Железняк у Telegram.

“Парламент проголосував за основу (перше читання) #10379 законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації”.

Железняк зазначив, що за законопроєкт проголосували 254 депутатів.

“Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті”.