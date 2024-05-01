Парламент Грузії ухвалив у другому читанні закон про “іноагентів”

Парламент Грузіїухвалив у другому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”, або закон про “іноагентів”.

“За” проголосували 83 депутати, “проти” – 23, повідомляє Ехо Кавказу.

Багатотисячні протести проти законопроєкту, розгляд якого ініціювала “Грузинська мрія”, тривають уже кілька тижнів. Під час останнього, в ніч проти 1 травня, поліція використала проти демонстрантів перцевий спрей, сльозогінний газ, водомети, до затриманих застосовували насильство.ї.

Натомість у У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС.