Політика

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про “іноагентів”

28 Травня 2024 18:17
грузія
Протести у Грузії проти закону про "іноагентів" / Фото: AP

Грузинський парламент затвердив закон про “іноагентів”, подолавши вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Тепер закон упродовж трьох днів передадуть Зурабішвілі. Вона протягом п’яти днів може підписати та опублікувати його. Якщо президентка відмовиться від підписання, то закон підпише голова парламенту Шалва Папуашвілі з партії “Грузинська мрія”.

Протягом останніх тижнів у країні тривали багатотисячні акції проти ухвалення цього документа. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, яким кремль придушує свободу слова у своїй країні. Партія влади Грузії переконує, що нічого спільного в них немає.


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