Політика

Парламент Естонії ухвалив закон про використання заморожених активів РФ на користь України

15 Травня 2024 17:53
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росія, естонія
Естонський парламент Рійгікогу / Фото: Madis Veltman

Парламент Естонії ухвалив закон, що дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

“Росія є державою-агресором, і компенсація за завдані нею збитки не може бути покладена на Україну та її союзників. Росія відповідальна за завдання шкоди, і вона повинна понести цю відповідальність”, – сказав голова Конституційного комітету Хендрік Йоханнес Террас.

За словами Терраса, щоб забезпечити відповідальність для компенсації збитків, завданих російською агресією в Україні, можуть бути використані активи, уже заморожені в межах міжнародних санкцій, якими їхні власники не можуть користуватися чи розпоряджатися.


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