Парламент Естонії ухвалив закон про використання заморожених активів РФ на користь України

Парламент Естонії ухвалив закон, що дозволить використовувати заморожені російські активи на користь України.

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

“Росія є державою-агресором, і компенсація за завдані нею збитки не може бути покладена на Україну та її союзників. Росія відповідальна за завдання шкоди, і вона повинна понести цю відповідальність”, – сказав голова Конституційного комітету Хендрік Йоханнес Террас.

За словами Терраса, щоб забезпечити відповідальність для компенсації збитків, завданих російською агресією в Україні, можуть бути використані активи, уже заморожені в межах міжнародних санкцій, якими їхні власники не можуть користуватися чи розпоряджатися.