Політика

Парламент Болгарії подолав вето президента на БТРи для України

8 Грудня 2023 18:43
читать на русском →
зброя, Болгарія

Національні збори Болгарії 8 грудня, проголосували за подолання вето президента Румена Радева щодо угоди між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про постачання Болгарією старих бронетранспортерів (БТР) Україні, ратифікованої парламентом минулого місяця.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Пропозицію подолати вето було прийнято 161 голосом «за», 55 депутатів проголосували «проти».

Конституція Болгарії надає главі держави обмежене право вето, дозволяючи президенту повертати закони до Національних зборів для подальшого обговорення. У свою чергу парламент може скасувати вето президента простою більшістю голосів або прийняти вето та переглянути ветовані положення.

З моменту вступу на посаду в січні 2017 року Радєв вільно використовував владу, зауважує видання, і це було його 34-е вето. Національна асамблея скасовувала вето в майже усіх випадках – окрім п’яти.

Раніше прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков висловив впевненість, що більшість у парламенті відхилить вето, накладене президентом країни Руменом Радєвим на угоду про постачання Україні 100 одиниць бронетехніки.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Грудня 2023 19:20

Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони
8 Грудня 2023 18:24

В Офісі генпрокурора прокоментували відмову Фінляндії видати бойовика з “Русича”
8 Грудня 2023 17:09

МВС перевірить інформацію про можливий доступ РФ до українських камер спостереження
8 Грудня 2023 16:51

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
8 Грудня 2023 16:44

МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024 у нейтральному статусі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки