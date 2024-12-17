Парамедик “Тайра” приєдналася до бригади НГУ “Хартія”

Парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) повідомила, що приєдналася до лав 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це вона написала у своєму Facebook.

“Хартія ловила мене і впіймала. Тобто так – я про 13 бригаду нацгвардіі “Хартія”, до лав якої я маю честь долучились. Чому я повернулась? Тому що хтось мусить робити цю роботу. Тому що можу допомогти друзям, і мої сили і досвід тут точно стануть у пригоді. І ще багато “тому що”, – повідомила Паєвська.

Вона поки не розкрила свою посаду у бригаді, проте пообіцяла повідомити про це пізніше.