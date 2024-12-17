Суспільство

Парамедик “Тайра” приєдналася до бригади НГУ “Хартія”
17 Грудня 2024 20:00
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нацгвардія
Юлія Паєвська із побратимами та комбригом бригади "Хартія" Ігорем Оболєнським / Фото: facebook.com/julia.paevska

Парамедик і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) повідомила, що приєдналася до лав 13-ї бригади Національної гвардії України “Хартія”.  

Про це вона написала у своєму Facebook.  

“Хартія ловила мене і впіймала. Тобто так – я про 13 бригаду нацгвардіі “Хартія”, до лав якої я маю честь долучились. Чому я повернулась? Тому що хтось мусить робити цю роботу. Тому що можу допомогти друзям, і мої сили і досвід тут точно стануть у пригоді. І ще багато “тому що”, – повідомила Паєвська.

Вона поки не розкрила свою посаду у бригаді, проте пообіцяла повідомити про це пізніше.


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