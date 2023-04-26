Політика

ПАР передумала йти з МКС

26 Квітня 2023 06:59
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мус

Канцелярія президента ПАР Сирила Рамапоси поширила заяву, що країна не планує виходити з Римського статуту про заснування та процедуру Міжнародного кримінального суду, всупереч зауваженням самого глави держави.

У серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити і російського президента. Південна Африка визнає юрисдикцію суду в Гаазі, який видав ордер на арешт Володимира Путіна, і тому формально має виконати цей ордер.

У канцелярії стверджують, що у правлячій партії “Африканський національний конгрес” невірно висловились. “Президентство бажає пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту… Це роз’яснення слідує за помилкою у висловлюваннях під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячою партією АНК”, – йдеться у комюніке, випущеному вже пізно вночі.


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