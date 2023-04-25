Політика

Південна Африка заявила про намір покинути МКС, який видав ордер на арешт Путіна

25 Квітня 2023 18:00
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путін, гаага

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що його керівна партія хоче вивести країну з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента рф Володимира Путіна. У серпні у цій країні відбудеться саміт БРІКС, проте у разі приїзду російського лідера мали би заарештувати.

Про це пише Yahoo News з посиланням на AFP.

«Правляча партія ухвалила рішення про те, що вихід Південної Африки з МКС є розсудливим», — сказав Рамафоса.

Він розповів, що таке рішення партія Африканський національний конгрес (АНК) ухвалила «в основному» через те, що МКС нібито має несправедливе ставлення до деяких країн.

«Ми хотіли б, щоб це питання про несправедливе ставлення було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія ще раз вирішила, що має бути вихід», — наголосив президент.

Рамафоса сказав, що питання щодо ймовірного арешту Путіна «перебуває на розгляді». Водночас генеральний секретар його партії Фікіле Мбалула заявляв, що «Путін може будь-коли приїхати до цієї країни». «Цей МКС служить інтересам не всіх, а небагатьох», — зазначав генсек.

ПАР вже декілька десятиліть має тісні зв’язки з Росією: кремль колись підтримував боротьбу АНК проти апартеїду. Рамафоса також відмовився засудити російське вторгнення в Україну.

Також ПАР вже намагалася покинути МКС у 2016 році, коли у країну приїхав тодішній президент Судану Омар аль-Башир, на арешт якого теж видавали ордер. Тоді політика так і не заарештували. Але згодом суд ПАР вирішив, що вихід з МКС є неконституційним.

ПАР входить до числа 118 країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, а отже, юридично зобов’язана забезпечити виконання ордера на арешт Путіна.

Хоча офіційного підтвердження поки не було, очікується, що в серпні Путін може відвідати цю країну, щоби взяти участь у саміті БРІКС. Раніше саміти цієї групи у ПАР відбувались у 2013 та 2018 роках — і російський президент теж там був.


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