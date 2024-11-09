Кримінал

МУС розслідує ймовірні порушення свого головного прокурора
9 Листопада 2024 09:20
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Головний прокурор з військових злочинів МУС Карім Хан / Фото Reuters

Керівний орган Міжнародного кримінального суду (МУС) розпочав зовнішнє розслідування щодо головного прокурора з військових злочинів Каріма Хана через підозри у сексуальних домаганнях, повідомили два джерела Reuters.

У внутрішньому документі, розісланому країнам-членам, Хана закликають піти у відставку та тимчасово відмовитися від своїх обов’язків у постійному міжнародному суді з військових злочинів у Гаазі на час розслідування.

Хан заперечив звинувачення у неналежній поведінці, про які стало відомо керівному органу суду минулого місяця. Тоді він попросив внутрішній наглядовий орган суду провести розслідування.

Джерело зазначило, що ймовірна жертва у справі Хана сумнівається у незалежності внутрішнього органу суду, оскільки новий його керівник раніше працював з Ханом.

Наразі судді МУС розглядають запит, поданий Ханом у травні, на видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, керівників його силових структур та лідерів ХАМАС. Хан зазначив, що звинувачення у сексуальних домаганнях збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.

Офіс головного прокурора перенаправив запити його адвокату, однак дзвінки та неодноразові прохання про коментар залишилися для Reuters без відповіді.


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