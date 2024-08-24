Політика

Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту
24 Серпня 2024 11:46
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Володимир Зеленський. Архівне фото / Фото ОПУ

Україна офіційно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про свідчить картка законопроєкту №0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Римський статут – це міжнародний договір, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію. Це, зокрема, злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС.

Як відомо, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації. Також тепер дозволено притягувати російських злочинців до відповідальності.

Ратифікація Римського статуту була один з зобов’язань України для вступу до ЄС.

Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту 15 серпня 2024 року. Парламент ухвалив документ 21 серпня.


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Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту
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