Папа Римський заявив про необхідність дипломатичного розв’язання війни

У неділю на площі Святого Петра Папа Римський Франциск у Ватикані закликав до дипломатичного розв’язання війни в Україні.

Про це пише Vatican News.

Промовляючи до римлян і паломників, які в неділю зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву “Ангел Господній”, Папа Франциск одразу після благословення заговорив про Україну.

“24 лютого ми зі скорботою згадували другу річницю початку повномасштабної війни в Україні.

Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно!

Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті.

Поновлюючи свою найщирішу прихильність мученицькому українському народові та молячись за всіх, особливо за численні невинні жертви, благаю віднайти ту дещицю людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв’язання в пошуках справедливого та тривалого миру”.