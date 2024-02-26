Політика

Папа Римський заявив про необхідність дипломатичного розв’язання війни

26 Лютого 2024 07:08
читать на русском →
війна, Папа Римський
Папа Римський / Getty Images

У неділю на площі Святого Петра Папа Римський Франциск  у Ватикані закликав до дипломатичного розв’язання війни в Україні.

Про це пише Vatican News.

Промовляючи до римлян і паломників, які в неділю зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву “Ангел Господній”, Папа Франциск одразу після благословення заговорив про Україну.

“24 лютого ми зі скорботою згадували другу річницю початку повномасштабної війни в Україні. 

Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно! 

Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті. 

Поновлюючи свою найщирішу прихильність мученицькому українському народові та молячись за всіх, особливо за численні невинні жертви, благаю віднайти ту дещицю людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв’язання в пошуках справедливого та тривалого миру”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Лютого 2024 09:39

До України приїхав прем’єр Болгарії 
26 Лютого 2024 10:04

Сьогодні Угорщина може проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО — Reuters
26 Лютого 2024 09:12

Індійці з армії РФ звертаються до влади Індії, щоб демобілізуватись
26 Лютого 2024 08:48

Нічний обстріл України: на Сумщині загинуло подружжя, у Дніпрі 4 постраждалих
26 Лютого 2024 07:32

Влада РФ не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
усі думки