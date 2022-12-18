Політика

Папа Римський назвав війну в Україні глобальною і не бачить її швидкого кінця

18 Грудня 2022 16:17
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війна, Папа Римський

Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.

Про це Понтифік розповів в інтерв’ю іспанській газеті АВС.

Папа понад 100 разів виступав проти війни в Україні.

“Ми робимо все, що можемо. Вони не слухають. Те, що відбувається в Україні, жахає. Існує стільки жорстокості. Це дійсно дуже серйозно. Це те, що я продовжую засуджувати”, – зауважив він.

Також Папа Римський заявив, що ця війна скоро не закінчиться, оскільки є глобальною.

“Я не бачу кінця найближчим часом, тому що це глобальна війна. Не забуваймо про це. Є багато рук, які ворушять бойовий котел. Це глобально. Я вважаю, що війна починається тоді, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно використовувати, випробувати та продати. На карту поставлено дуже багато”, – наголосив глава Ватикину.


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