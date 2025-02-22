Папа Франциск перебуває у критичному стані – Ватікан

Папа Франциск перебував у критичному стані в суботу після тривалого астматичного респіраторного кризу, який вимагав великих потоків кисню, передає AP з посиланням на повідомлення з Ватикану.

88-річний Франциск, який був госпіталізований минулого тижня зі складною легеневою інфекцією, також переніс переливання крові після того, як тести показали стан, пов’язаний з анемією, повідомив Ватикан в останньому оновленому повідомленні.

«Святіший Отець продовжує перебувати в свідомості і провів день в кріслі, хоча відчуває біль, сильніший, ніж вчора. На даний момент прогноз стриманий», – йдеться в повідомленні.

Раніше лікарі повідомляли, що Франциск бореться з пневмонією і складною респіраторною інфекцією, яка, за словами лікарів, залишається нестабільною і триматиме його в лікарні щонайменше ще тиждень.

Лікарі попереджають, що головною загрозою для Франциска буде початок сепсису – серйозної інфекції крові, яка може виникнути як ускладнення пневмонії.