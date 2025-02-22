Суспільство

Папа Франциск перебуває у критичному стані – Ватікан
22 Лютого 2025 20:45
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Жінка кладе вервицю біля свічок, прикрашених фотографіями Папи Франциска, біля поліклініки «Аґостіно Ґемеллі», де Папа Франциск бореться з пневмонією, в Римі, субота, 22 лютого 2025 / Фото AP Photo
Жінка кладе вервицю біля свічок, прикрашених фотографіями Папи Франциска, біля поліклініки «Аґостіно Ґемеллі», де Папа Франциск бореться з пневмонією, в Римі, субота, 22 лютого 2025 / Фото AP Photo

Папа Франциск перебував у критичному стані в суботу після тривалого астматичного респіраторного кризу, який вимагав великих потоків кисню, передає AP з посиланням на повідомлення з Ватикану.

88-річний Франциск, який був госпіталізований минулого тижня зі складною легеневою інфекцією, також переніс переливання крові після того, як тести показали стан, пов’язаний з анемією, повідомив Ватикан в останньому оновленому повідомленні.

«Святіший Отець продовжує перебувати в свідомості і провів день в кріслі, хоча відчуває біль, сильніший, ніж вчора. На даний момент прогноз стриманий», – йдеться в повідомленні.

Раніше лікарі повідомляли, що Франциск бореться з пневмонією і складною респіраторною інфекцією, яка, за словами лікарів, залишається нестабільною і триматиме його в лікарні щонайменше ще тиждень.

Лікарі попереджають, що головною загрозою для Франциска буде початок сепсису – серйозної інфекції крові, яка може виникнути як ускладнення пневмонії.


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