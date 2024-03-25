Палаючий невідомий об’єкт пролетів у небі над Хабаровськом (відео)

Мешканці Хабаровського краю РФ помітили у небі невідомий яскравий об’єкт. Він з’явився з палаючим “хвостом”, потім розсипався на дрібні фрагменти, пишуть росЗМІ.

Скоріш за все це була комета “Понс-Брукс”, але очевидці вже встигли вигадати безліч теорій, від космічного боліду до ракети.

Відкрили комету ще у 19 столітті французькі астрономи, Жан-Луї Понс помітив цей об’єкт 12 липня 1812 року. Під час того візиту до Сонця комета на піку досягала четвертої зіркової величини, тобто була вельми яскравою. За розрахунками Понса, кометі потрібно було десь від 65 до 75 років, щоб зробити оберт навколо Сонця.