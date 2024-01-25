Падіння Іл-76: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння військового літака Іл-76 у Росії та заяв російської сторони, що у літаку були українські військовополонені.

За словами омбудсмана, нинішня ситуація нагадує йому обстріл колонії з військовополоненими українцями в Оленівці, коли РФ так само звинувачувала Україну.

Про це Лубінець сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

Коментуючи ситуацію з літаком і заявами РФ про перебування у ньому українських військовополонених, Лубінець пояснив, що згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за життя та здоров’я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні.

“Знову ж таки, по тому аналізу фото, відео, що ми побачили, якби там були тіла, але я не є експертом, але якби там були хоч фото і відео, на яких би були наші військовополонені, вони це б вже виклали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей”, — сказав Лубінець.

Лубінець припустив, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України.

“Мене дуже сильно здивували такі швидкі реакції з боку Росії. Одразу виникли паралельні асоціації з випадком в Оленівці — швидка інформреакція, таке ж саме намагання звернутися до наших стратегічних партнерів, в такий спосіб дискредитувати військову допомогу нашій державі. У мене дежавю, ми це вже проходили”, — сказав омбудсман.

Говорячи про міжнародне розслідування, омбудсман сказав, що Україна, зі свого боку, буде робити все, щоб воно відбулося. При цьому він сумнівається, що РФ допустить експертів і передасть матеріали на аналіз.