Ожеледь і повалені дерева: негода вплинула на залізничний рух, найбільші затримки — на Одещині

Аномальні погодні умови по всій Україні призвели до ускладнення руху залізничного транспорту та значних затримок поїздів. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Виявлено щонайменше десять місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації.

Виведено резервні тепловози і на десяти перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач – із цим вже працює спецтехніка.

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів: