        Суспільство

        Ожеледь і повалені дерева: негода вплинула на залізничний рух, найбільші затримки — на Одещині

        Галина Шподарева
        27 Січня 2026 08:17
        Пасажирський поїзд / Фото: Укрзалізниця
        Аномальні погодні умови по всій Україні призвели до ускладнення руху залізничного транспорту та значних затримок поїздів. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Виявлено щонайменше десять місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації.

        Виведено резервні тепловози і на десяти перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

        Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

        Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач – із цим вже працює спецтехніка.

        Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

        • 38 Одеса – Ужгород +7:50
        • 78 Одеса – Ковель +6:00
        • 166 Одеса – Чернівці +5:55
        • 12 Одеса – Львів +5:38
        • 106 Одеса – Київ +5:07

