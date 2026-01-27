Ожеледь і повалені дерева: негода вплинула на залізничний рух, найбільші затримки — на Одещині

Аномальні погодні умови по всій Україні призвели до ускладнення руху залізничного транспорту та значних затримок поїздів. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Виявлено щонайменше десять місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації.
Виведено резервні тепловози і на десяти перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.
Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.
Найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач – із цим вже працює спецтехніка.
Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:
- 38 Одеса – Ужгород +7:50
- 78 Одеса – Ковель +6:00
- 166 Одеса – Чернівці +5:55
- 12 Одеса – Львів +5:38
- 106 Одеса – Київ +5:07