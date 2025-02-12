Кримінал

Озброєний напад на працівника ТЦК у Харкові: військовому завдали ножового поранення
12 Лютого 2025 13:29
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Харківський ОТЦК та СП / Фото: armyinform.com.ua
Харківський ОТЦК та СП / Фото: armyinform.com.ua

Сьогодні, 12 лютого, у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Злочинець використав газовий балончик та завдав  військовослужбовцю ЗСУ ножового поранення.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Нападника затримали співробітники Національної поліції. Військовослужбовцю надана необхідна допомога, загрози його життю немає.

Тривають оперативні-слідчі дії. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП надають максимальне сприяння слідству. 

“Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотне покарання згідно з вимогами чинного законодавства”, – зазначили в ТЦК.


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