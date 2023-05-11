Економіка

Отримувати пенсію за кордоном стало простіше – Мінреінтеграції

11 Травня 2023 10:13
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біженці, пенсія

Громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою.

Як повідомили в Мінреінтеграції, Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для тих одержувачів, які тимчасово проживають за кордоном.

Зокрема, особа зможе подавати заяву про виплату (зміну способу виплати) пенсії або грошової допомоги віддалено. Також передбачена можливість відновити без приїзду до України виплату пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

Деталі – в інфографіці:


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