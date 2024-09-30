Суспільство

Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців
30 Вересня 2024 11:33
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окупація
Ілюстрація української художниці Інги Леві

Українці, які примусово отримали паспорт РФ на окупованих територіях, не нестимуть за це відповідальності.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

“Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору — практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень. Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація… Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку”, – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні та у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права та є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

“Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога”, – підсумували в міністерстві.


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