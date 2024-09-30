Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців

Українці, які примусово отримали паспорт РФ на окупованих територіях, не нестимуть за це відповідальності.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

“Ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору — практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень. Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація… Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку”, – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні та у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права та є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.