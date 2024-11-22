Економіка

Біткоїн виріс до більше ніж $99 тис.
22 Листопада 2024 08:22
криптовалюта
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 21 листопада вартість біткоїна, найпопулярнішої криптовалюти у світі, піднялася до майже 99,4 тисячі доларів.

Про це свідчать дані Coinbase від TradingView, передає Forbes.

Крипторинок демонструє значний оптимізм. Співзасновник криптофонду AltAlpha Digital Марк П. Бернеггер зауважив, що позитивні настрої охопили всіх учасників ринку — від трейдерів і великих інституцій до роздрібних інвесторів, які прагнуть скористатися можливостями цього зростання, яке, на його думку, лише розпочинається.

Зараз ціна біткоїна наблизилася до ключової позначки в 100 тисяч доларів. Перевищення цього рівня може суттєво вплинути на ринки та торгівлю криптовалютою.


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